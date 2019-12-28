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Шумоизоляция автомобиля

Шумоизоляция автомобиля в салоне ART-DETAILING СПб  – это лучшее решение для тех, кого смущает шум работы двигателя, колёс и любые другие потусторонние звуки извне.

1 класс: Audi A1-A4; MB C-classe; BMW 1-3
2 класс: Audi A6, Q3 MB E-classe, GLC; BMW 5, X3
3 класс: Audi A8, Q5; MB S-classe, GLE; BMW 7, X5
4 класс: Audi Q7; MB GLS; LC200; BMW X7; Porsche Cayene

Шумоизоляция крышки багажника

от 3 000 до 5 000 руб.

Шумоизоляция потолка

от 9 000 до 19 000 руб.

Шумоизоляция Арок (цена за 4 арки)

от 12 000 до 16 000  руб.

Шумоизоляция дверей (цена за 4 двери)

от 12 000 до 17 000  руб.

Полная шумоизоляция автомобиля

1 класс – от 40 000 до 45 000 руб.
2 класс – от 43 000 до 48 000 руб.
3, 4 класс – от 46 000 до 51 000 руб.

Защита радиатора (установка сетки в бампер)

от 6 000 до 25 000 руб.

Готовы ответить на Ваши вопросы по шумоизоляции авто

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Фото работ по шумоизоляции авто в центре ART-DETAILING СПб

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Полная шумоизоляция автомобиля в Санкт-Петербурге

В салоне автомобиля в результате возникает не самый приятный фон? Тогда вам лучше прибегнуть к полноценной, профессиональной шумоизоляции всех элементов кузова авто, таких как подкрылки и двери. Для этого используются только самые качественные и оригинальные материалы, в умелых руках сотрудников детейлинг-центра они воплощаются в максимально комфортные условия для водителя и его пассажиров. Цены на шумоизоляцию авто в салоне ART-DETAILING в Санкт-Петербурге вас так же приятно удивят.

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