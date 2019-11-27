Детейлинг СПб
Детейлинг центр ART-DETAILING
Полный спектр услуг по детейлингу
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Детейлинг СПб

Полировка и защитные покрытия

Восстановление и защита

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Матовая Защитная пленка

Оклейка кузова антигравийной пленкой

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Детейлинг СПб
Защитная пленка

Оклейка кузова антигравийной пленкой

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Детейлинг СПб
Оклейка цветной пленкой

Гарантия на работы от 2-х лет

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Защита и стилизация мототехники

Оклейка и создание дизайна

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Детейлинг СПб

Детейлинг центр ART-DETAILING СПБ

Главные достоинства детейлинг центра ART-DETAILING СПб — это сертифицированные, качественные материалы и специалисты с опытом более 10 лет. Ежедневно каждый автомобиль преодолевает множество самых разнообразных препятствий. На пути ему встречаются мелкие камешки, агрессивные реагенты, оставляющее желать лучшего качество дорожного покрытия. Полученные «боевые шрамы» можно ликвидировать только при помощи качественных детейлинг услуг.

Достаточно своевременно предпринять особые меры по обработке транспортного средства и коррекции образовавшихся недостатков для того, чтобы снова ездить на идеальном авто. Цена на такую услугу более, чем демократична, а результат будет радовать на протяжении длительного срока. ART-DETAILING является ведущим детейлинг центром в Санкт-Петербурге, и дает гарантию на все работы от трёх лет и более.

Услуги

Детейлинг СПб

Мойка авто

Детейлинг СПб

Защитная пленка

Детейлинг СПб

Цветная пленка

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Полировка

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Оклейка салона

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Шумоизоляция

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Тонировка

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Удаление вмятин

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Реставрация кожи

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Окраска дисков

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Пошив чехлов

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Перешив рулей

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Изготовление ковров

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Перешив ремней

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Фотосессии

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Качественные материалы

Опытные специалисты

Гарантия работ от 3-х лет

Большой спектр услуг

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Детейлинг СПб
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